Ghostbuster 4, Dan Aykroyd rompe il silenzio sul sequel:'Funzionerà davvero'

La star di Ghostbusters, Dan Aykroyd, ha speso parole di grande elogio per Ghostbusters - Minaccia glaciale, il quarto capitolo del franchise iniziato negli anni '80 con i film diretti da Ivan Reitman. Il nuovo lungometraggio riporterà la narrazione del franchise a New York City, laddove erano stati ambientati i primi due film.

Intervistato da Newsweek, Aykroyd ha commentato la trama, che mostrerà Manhattan vittima di una sorta di era glaciale:"Non abbiamo mai fatto una cosa del genere a Manhattan prima... C'è una base storica che è piuttosto bella". Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Ghostbusters: Legacy.



Dan Aykroyd negli anni '80 partecipò anche alla scrittura dei due lungometraggi ma ha dichiarato che questo film non si sarebbe potuto fare prima:"Abbiamo sfruttato appieno la tecnologia CGI ma abbiamo anche, dove potevamo, mantenuto vivi gli effetti della vecchia scuola" ha spiegato l'attore.



Nel corso della chiacchierata, Aykroyd ha confessato di essere convinto che proseguire il franchise di Ghostbusters sia la scelta migliore:"Quando sposiamo la vecchia tradizione e alcune nuove tradizioni con queste quattro spettacolari performance otteniamo fusione della storia di New York davvero accurata, che ci rende fiduciosi nel proseguire il progetto. È stato molto divertente da realizzare. Tutto questo insieme ad alcuni grandi spaventi e alcuni effetti. Funzionerà davvero" ha concluso Aykroyd.



La star tornerà nel franchise insieme a Bill Murray (Peter Venkman) e Ernie Hudson (Winston Zeddemore) nel quarto capitolo, dopo essere tornati già nel film del 2021. Ghostbusters - Minaccia glaciale continuerà a concentrarsi sulla nuova generazione di acchiappafantasmi.



Scoprite tutto il cast di Ghostbusters - Minaccia glaciale, sequel diretto di Ghostbusters: Legacy.