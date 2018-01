Ghost Stories: ecco il secondo teaser tailer in italiano del film con Martin Freeman!

"E' online ilufficiale di Ghost Stories , il film diretto dacon protagonista un inedito Martin Freeman, in uscita ad Aprile 2018."

"Ghost Stories è un titolo che unisce il genere drammatico all'horror, raccontando la storia del professor Goodman, docente di psicologia che non crede ai fenomeni soprannaturali. L’arrivo di una misteriosa lettera che contiene informazioni si tre casi mai risolti lo porterà a imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente.

Jeremy Dyson porta dunque sul grande schermo quello che era un suo spettacolo teatrale. Andy Nyman, co-creatore della sceneggiatura, sarà anche pronto a vestire i panni del protagonista, il professor Philip Goodman, appunto.

Charles Cameron, suo vecchio mentore, è colui il quale gli invia la lettera che cambierà tutto. Il professore, che credeva l'uomo morto in seguito alla sua scomparsa, avvenuta 15 anni prima gli eventi accaduti e narrati, è ancora vivo, e gli chiede aiuto per la risoluzione di tre casi misteriosi. Goodman si ritroverà così coinvolto in tre orribili storie nelle quali sarà presto invischiato contro la propria volontà. Il film è un chiaro riferimento a tutti i celebri horror a episodi della tradizione inglese.

Date un'occhiata al trailer di Ghost Stories e diteci come la pensate nei commenti, qui sotto."