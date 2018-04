Ghost Stories: dietro le quinte con Martin Freeman nella clip esclusiva per Everyeye

Il 19 aprile arriva al cinema Ghost Stories, il nuovo film di Andy Nyman e Jeremy Dyson che indaga sul mondo paranormale in modo estremamente originale e affascinante. Aspettando l'uscita vi mostriamo una clip esclusiva che ci porta direttamente sul set.

Il Professor Philip Goodman (Andy Nyman), noto a tutti per il suo proverbiale scetticismo nei confronti di qualsiasi evento sovrannaturale conduce un programma televisivo, nel quale smaschera false sedute spiritiche e sedicenti sensitivi.

Quando gli affidano il compito d’indagare su tre sconcertanti casi di attività paranormale, Goodman inizia a scavare sempre più a fondo, ignaro del fatto che i 3 casi finiranno per rivelare, ciascuno a suo modo, dei misteri terrificanti, ben oltre la sua stessa immaginazione. Finché, via via, non giungerà a un’angosciante e scioccante conclusione che lo riguarderà personalmente.

Mentre aspettate impazienti l'arrivo in sala di Ghost Stories, non perdete la nostra intervista a Martin Freeman, incontrato a Roma pochissimi giorni fa.