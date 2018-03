Ghost Stories: è arrivato l'attesissimo trailer italiano del nuovo film con Martin Freeman

Ecco il Trailer Ufficiale Italiano di, il nuovo film diretto da Andy Nyman con protagonista un inedito Martin Freeman, in uscita ad Aprile 2018.

Questo è un titolo che unisce il genere drammatico all'horror, raccontando la storia del professor Goodman, un docente di psicologia che non crede ai fenomeni soprannaturali; l’arrivo però di una misteriosa lettera che contiene informazioni si tre casi mai risolti, lo porterà ad imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente.

Ecco la sinossi ufficiale:

Il Professor Philip Goodman (Andy Nyman), noto a tutti per il suo proverbiale scetticismo nei confronti di qualsiasi evento sovrannaturale conduce un programma televisivo, nel quale smaschera false sedute spiritiche e sedicenti sensitivi.

Quando gli affidano il compito d’indagare su tre sconcertanti casi di attività paranormale, Goodman inizia a scavare sempre più a fondo, ignaro del fatto che i 3 casi finiranno per rivelare, ciascuno a suo modo, dei misteri terrificanti, ben oltre la sua stessa immaginazione. Finché, via via, non giungerà a un’angosciante e scioccante conclusione che lo riguarderà personalmente.

Che ne pensate di Ghost Stories? Vi sembra una pellicola interessante? Ditecelo nei commenti, qui sotto!