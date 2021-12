Ghost Rider, Gabriel Luna si fa avanti dopo i nuovi rumor!

Ghost Rider è una vera e propria chimera per i fan Marvel: tanto amato quanto sfortunato, il personaggio interpretato da Nicolas Cage prima e da Gabriel Luna poi non ha ancora avuto modo di fare il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe. Alla luce degli ultimi ritorni, però, perché non dare anche al nostro eroe una chance?

Mentre il web impazzisce per i rumor su un Ghost Rider con Norman Reedus, dunque, qualcuno torna a pensare a Gabriel Luna, che già ha avuto modo di farsi apprezzare nei panni del personaggio nel corso di Agents of SHIELD. Ma cosa ne pensa il diretto interessato?

La reazione di Luna non si è fatta attendere: tramite Twitter, infatti, la star di Terminator - Destino Oscuro ha pubblicato una fan-art di BossLogic che lo ritrae proprio nei panni del personaggio interpretato in Agents of SHIELD. "Tieniti pronto per non farti trovare impreparato" recita l'hashtag con cui l'attore ha commentato la foto: servono davvero altre parole?

Luna, d'altronde, non ha mai fatto mistero della sua voglia di tornare a interpretare l'eroe Marvel: "Restituirei tutti i miei soldi per poter fare questa serie" ha dichiarato l'attore un po' di tempo fa. Nei mesi scorsi, inoltre, sempre Gabriel Luna ha parlato del suo futuro nei panni di Ghost Rider.