Ghost Rider, il regista su Nicolas Cage: 'era l'unica scelta per il ruolo'

Il regista di Ghost Rider Mark Steven Johnson ha affermato in una recente intervista che Nicolas Cage è stato l'unico attore mai considerato per l’iconico ruolo nel film del 2007.

"Nic è sempre stata l’unica scelta per Ghost Rider” ha detto a Comicbook.com. "Ha un tale amore per questo personaggio. Non si è mai parlato di nessun altro per interpretare Johnny Blaze".



Cage e Johnson sono così grandi fan di Ghost Rider che entrambi volevano che il personaggio si scontrasse con un oscuro villain della Marvel nel film: "Nel mio primo passaggio alla sceneggiatura, il villain doveva essere lo Spaventapasseri", aggiunge Johnson. "Ho sempre amato la versione Marvel dello Spaventapasseri e ho pensato che sarebbe stato un avversario davvero figo e sinistro per Ghost Rider. Ma lo studio aveva paura che si sarebbe confuso con lo Spaventapasseri DC e così siamo finiti con Blackheart".



Il regista ammette che la versione del film di Blackheart non è stata all'altezza di ciò che avevano immaginato. "Era un personaggio difficile da decifrare. Il figlio del diavolo. Wes Bentley ha fatto un ottimo lavoro. Così come Peter Fonda nei panni di Mephisto. Ma non ho mai capito bene la storia. Un eroe è bravo quanto il suo cattivo. E non abbiamo mai del tutto risolto il cattivo".

I fan sono ancora molto legati al personaggio e aspettano il suo ritorno, dato che è stato interpretato anche da altri attori il dibattito è aperto su chi sia la versione migliore di Ghost Rider. Una serie a lui dedicata sarebbe dovuta arrivare su Hulu, i fan rimasero scioccati quando Ghost Rider fu cancellata con Gabriel Luna che avrebbe dovuto vestire nuovamente i panni del personaggio. Tuttavia ciò non è accaduto e il futuro è ancora incerto.