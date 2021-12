Ghost Rider: i Marvel Studios sanno già quale versione esordirà nel MCU?

A quanto pare i Marvel Studios sanno già quale versione di Ghost Rider apparirà nei futuri progetti del Marvel Cinematic Universe, almeno in base alle informazioni in possesso del noto insider Charles Murphy.

Il leader del portale Murphy's Multiverse, fonte solitamente molto affidabile per tutto ciò che riguarda le produzioni Marvel, ha discusso la faccenda su Twitter rispondendo ad uno dei suoi follower dopo aver anticipato quando sarà svelata la data di uscita di Moon Knight. Come saprete esistono diverse versioni di Ghost Rider nel mondo dei fumetti Marvel - Johnny Blaze, Danny Ketch, Robbie Reyes - ma secondo le fonti di Murphy i Marvel Studios hanno già scelto chi sarà il personaggio protagonista del misterioso progetto MCU in lavorazione. "Sì, ho saputo quale versione di Ghost Rider hanno scelto", ha risposto Charles Murphy a domanda specifica. "Ma al momento preferiscono non rivelare nulla perché penso di avere una buona fonte e non voglio bruciarla."

In passato i fan hanno conosciuto diverse versioni di Ghost Rider tra il grande e il piccolo schermo. La più famosa resta sicuramente quella del 2007 interpretata da Nicolas Cage, che ha vestito i panni del motociclista Johnny Blaze per due film, col sequel Ghost Rider: Spirit of Vengeance uscito nel 2012. Ghost Rider ha poi debuttato sul piccolo schermo nella stagione 4 di Agents of SHIELD, dove è stato interpretato da Gabriel Luna (nei panni di Robbie Reyes).

Considerato che la Marvel Comics ha già dichiarato il 2022 come "L'anno della vendetta" per celebrare il 50esimo anniversario di Ghost Rider, è assai probabile che molto presto arriveranno novità da parte dei Marvel Studios. La casa di produzione di Kevin Feige del resto sta già lavorando su altri personaggi a tema horror, come Blade, Moon Knight e il nuovo protagonista Werewolf By Night, che avrà uno speciale di Halloween su Disney+ (secondo le fonti, potrebbe trattarsi del primo film tv dei Marvel Studios esclusiva per il servizio di streaming).

