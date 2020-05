Ghost Rider, nuovo progetto in lavorazione ai Marvel Studios? Tutti i dettagli

Prima che Marvel Entertainmnet staccasse la spina alla divisione TV guidata da Jeph Loeb, uno dei progetti in lavorazione era una serie tv su Ghost Rider prodotta per Hulu e interpretata da Gabriel Luna, e stando a un nuovo report di The Direct, da considerarsi rumor, questa sarebbe stata cancellata per altri piani dei Marvel Studios.

In sostanza, il sito riporta che la serie televisiva di Marvel Television sarebbe morta alla morte dell'etichetta perché Kevin Feige aveva già altri progetti per lo Spirito della Vendetta, gli stessi che starebbero ancora adesso procedendo presso i Marvel Studios, anche se non è chiaro se si tratti di un lungometraggio cinematografico o di una serie Disney+.



Apparentemente, questo nuovo progetto di Ghost Rider dovrebbe essere unito al Marvel Cinematic Universe e non più adiacente come lo erano Daredevil e le altre serie Marvel TV, ed il protagonista non sarà certo Robbie Reyes, il che significa che dovrebbe esserci il ritorno di Johnny Blaze, fiamme, giubbotto in pelle e moto. Difficile al momento capire dove potrebbe arrivare e in che formato, perché ad esempio per Blade è stato annunciato un reboot cinematografico, mentre Moon Knight arriverà su Disney+.



E nel mondo sovrannaturale della Marvel, questi personaggi sono tutti connessi, il che significa che potrebbe magari apparire prima nel film di Blade o nella serie di Moon Knight e poi ricevere o un suo standalone via televisiva o cinematografica.



Una cosa è certa: Keanu Reeves sarebbe perfetto per Ghost Rider.