Ghost Rider: Nicolas Cage tornerà nella Marvel? Ecco le parole dell'attore

Come tutti sanno, con Loki è arrivato il Multiverso, che ha fatto tornare molti personaggi nel mondo Marvel dopo anni. É il caso di Andrew Garfield e Tobey Maguire, che abbiamo rivisto nei panni dei rispettivi Spider-Man in No Way Home. Ma potrebbe non essere finita qui: il Ghost Rider di Nicolas Cage tornerà? Ecco cosa dice l'attore.

In molti all'inizio di questo mese hanno chiesto all'attore se tornerà nell'Universo Marvel. Il succo della domanda era ovviamente se interpreterà di nuovo Ghost Rider. Cage infatti, da sempre fan sfegatato dei fumetti Marvel e DC, nel 2007 ha coronato un sogno, diventando Ghost Rider nel film a lui dedicato, ed è tornato a interpretarlo nel tempo. Un suo ritorno col Multiverso in ballo sarebbe possibile, ma secondo le parole dell'attore sembra che la Marvel non l'abbia ancora contattato.

“Non ancora, no. Non è successo [non sono stato contattato], ma la cosa interessante è che nessuno mi ha chiesto di tornare come Ghost Rider" ha detto Cage nel corso di un'intervista per Comicbook. "Questa è stata una domanda che è venuta fuori, e non mi stavano domandando [chiaramente] di Ghost Rider, stavano chiedendo 'Cosa ne pensi dei film Marvel?' e io ho espresso la mia opinione in merito."

