Ghost Rider, Nicolas Cage non esclude il ritorno nel ruolo per un film Marvel

Nicolas Cage non ha negato il suo interesse nel ritornare in Ghost Rider, nel caso si realizzi un progetto Marvel. Del resto la relazione di Cage con i cinecomic è sempre stata piuttosto particolare e sfortunata. Tutto iniziò da Superman Lives, film mai realizzato nel quale avrebbe dovuto interpretare il protagonista.

A seguito del flop di Batman & Robin, il progetto venne accantonato. Alla fine Cage interpretò Ghost Rider nei film Ghost Rider e Ghost Rider - Spirito di vendetta. Nessuno dei due film venne accolto come un successo di critica o al box-office, tanto che una versione del personaggio non apparve mai più fino a Agents of S.H.I.E.L.D., interpretata da un attore completamente nuovo.



Tuttavia Ghost Rider potrebbe tornare. Il multiverso che ha permesso all'MCU di includere versioni precedenti di Spider-Man, ovvero Tobey Maguire e Andrew Garfield, potrebbe permettere il ritorno di Ghost Rider formato Nicolas Cage? In una recente intervista a The Hollywood Reporter, a Cage è stato chiesto se fosse interessato o meno a tornare in un nuovo progetto di Ghost Rider. Negli ultimi mesi si è parlato anche di Norman Reedus per Ghost Rider oppure Gabriel Luna.



La risposta di Nicolas Cage è stata totalmente evasiva. Non una risposta positiva ma nemmeno negativa:"Questi sono argomenti caldi, e lo capisco, perché queste sono le tipologie di cose che diventano come un incendio su Internet. Ho sempre ammirato il regno dei fumetti e ho sempre pensato che le storie fossero davvero colorate e divertenti, francamente salutari, in un modo davvero positivo. Non so quale sia il problema con le persone che vogliono distruggerli. Sicuramente penso che ci sia un grande valore nel portare felicità alle persone".



In ogni caso i fan sperano ancora in un reboot di Ghost Rider, tanto che recentemente il nome è entrato in tendenza su Twitter.