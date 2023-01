Ghost Rider dei Marvel Studios arriva nel 2023? Fonti parlano di uno Speciale Disney+

Ghost Rider sta per esordire nel Marvel Cinematic Universe, e i fan potranno vederlo già nel 2023...almeno secondo una nuova indiscrezione appena emersa dal web e rimbalzata sulle pagine online del noto portale Murphy's Multiverse.

Va specificato comunque che in questo caso la fonte non è il direttore del sito, lo scooper Charles Murphy, solitamente molto affidabile, bensì il suo 'collega insider' KC Walsh di Geeks Worldwide, anche se Murphy non fa nulla per screditare o correggere le informazioni diramate. Secondo Walsh, comunque, Ghost Rider esordirà nel MCU nel 2023 come Speciale per Disney+, e anche se al momento non è nota alcuna finestra d'uscita è presumibile che il progetto seguirà un iter produttivo simile a quello di Licantropus di Michael Giacchino.

Se i Marvel Studios replicheranno quel programma di produzione, allora le riprese inizieranno nei prossimi mesi per puntare ad uno speciale di Halloween (le riprese di Licantropus durarono pochissimo), dunque aspettatevi nuovi rumor e indiscrezioni nelle settimane a venire. Chiaramente monitoreremo la situazione per voi, perciò rimanete sintonizzati sui nostri canali, ma intanto vale forse la pena di rispolverare una delle ultime indiscrezioni del 2022, arrivata su Everyeye giusto il 30 dicembre scorso, secondo la quale i Marvel Studios starebbero lavorando a diversi follow up di Licantropus.

Ricordiamo che, dopo i famosi film di Nicolas Cage, l'ultimo attore ad aver interpretato Ghost Rider è stato la star di The Last of Us Gabriel Luna, che ha esordito nel ruolo del supereroe maledetto nella serie tv Agents of SHIELD: Luna avrebbe dovuto riprendere la parte anche in una serie tv spin-off ordinata da HULU, che però è stata cancellata per lasciare campo libero ai Marvel Studios, che per Ghost Rider hanno i propri piani.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.