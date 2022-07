Ghost Rider, Kevin Feige su Ryan Gosling: 'Vorrei trovargli un posto nell'MCU'

Sul possibile ritorno di Ghost Rider in chiave Marvel Cinematic Universe si è detto e ridetto di tutto nel corso degli anni, vista la popolarità del personaggio protagonista dei due sfortunatissimi film con Nicolas Cage: il Comic-Con, naturalmente, è stato l'occasione migliore per tirar fuori il discorso davanti ai diretti interessati.

Dopo aver preso atto dell'interessamento di Ryan Gosling per il ruolo di Ghost Rider, infatti, i fan hanno cominciato a chiedersi se non ci sia effettivamente qualcosa in ballo, con la star di Drive e La La Land pronta a fare il suo ingresso trionfale nel Marvel Cinematic Universe: ma qual è il pensiero di Kevin Feige al riguardo.

Il presidente di Marvel Studios è in effetti parso piuttosto possibilista durante la convention di San Diego: "Certo, se Ryan vuole essere Ghost Rider. Ryan è fantastico, mi piacerebbe trovargli un posto nel Marvel Cinematic Universe. Gli basta vestirsi da Ken a Venezia per ottenere più copertura stampa di ogni grande film in uscita" sono state le parole di Feige.

Chissà, dunque, che le due parti non siano effettivamente già incontrate per definire qualcosa in merito: siamo sicuri che non sarebbero in pochi a esultare per una simile soluzione, come dimostrano le fan-art di Ghost Rider con Ryan Gosling apparse in questi giorni sul web. Come sempre, comunque, chi vivrà vedrà.