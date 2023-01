Ghost Rider, Gabriel Luna parla di un possibile ritorno: 'Sarei più che felice'

Sono anni ormai che si parla di un film su Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe. A tornare a parlarne è stato Gabriel Luna che in Agent of Shield ha vestito i panni di una delle incarnazioni del personaggio, Robbie Reyes. Nonostante il tempo passato l'attore sembra più che disposto a tornare.

A differenza di molti altri colleghi, Luna sembra aver fatto pace con il modo con cui si è concluso Agent of Shield e, soprattutto, il suo personaggio. Con l'ingresso del Marvel Cinematic Universe di nuovi eroi e la tendenza della fase 4 a puntare su cameo e su ritorni provenienti da altri lidi (e dimensioni) non sarebbe strano che anche il Ghost Rider di Gabriel Luna tornasse in qualche modo. Nonostante siano delle ipotesi campate in aria, l'attore si è definito più che disponibile a rivestire i panni di Robbie.

"Sai, penso che il modo in cui l'abbiamo lasciato...penso sicuramente che ci sia molto altro da dire. Ho adorato la risposta. Tutti hanno adorato Robbie e hanno adorato il personaggio" ha detto in occasione di un'intervista rilasciata per la promozione di The Last of Us. Non tanto tempo fa lo stesso Keanu Reeves si era definito disponibile ad interpretare Ghost Rider. Nonostante queste ipotesi, sembra che l'interesse di Luna sia quello di vedere il personaggio inserito al meglio nell'MCU prendendo ispirazione anche dai fumetti dove, di anno in anno, ottiene un ruolo sempre più importante. "Ci sono così tanti posti in cui puoi andare. Nei fumetti è diventato un Vendicatore e ora è l'All-Rider, il che è davvero fantastico se ci pensi", ha raccontato "È diventato un pezzo grosso nell'editoria Marvel, quindi si meriterebbe di apparire di nuovo. Se fossi io o no".

Negli ultimi anni gli appassionati hanno realizzato dei veri e propri fancasting sul personaggio. Uno dei pretendenti, Norman Reedus non perde mai l'occasione per fomentare i fan su un suo possibile ingresso nell'MCU nei panni del "diabolico" motociclista. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!