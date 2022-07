Ghost Rider: la fan art con Ryan Gosling dopo le parole dell'attore.

Il sogno di Ryan Gosling si è realizzato grazie a un artista del web: l'attore è infatti diventato Ghost Rider in una fan art pubblicata dal profilo Instagram di clements.ink.

Come sappiamo Gosling è uno dei volti più celebri di Hollywood, ma nonistante la sua fama non ha mai interpretato un supereroe nel MCU. L'attore non ha mai fatto mistero della sua volontà di entrare nel mondo della Marvel, e quando gli è stato chiesto chi vorrebbe interpretare nell'universo gestito da Kevin Feige, la star non ha avuto dubbi: Ghost Rider.

Nella fan art il personaggio è rappresentato con metà della sua testa a forma di scheletro, mentre nell'altra riconosciamo proprio Gosling. Se dovesse effettivamente concretizzarsi un reboot con Ryan Gosling come protagonista, cosa al momento non impensabile, l'attore diventerebbe il terzo Ghost Rider sullo schermo. Il primo infatti è stato quello di Nicolas Cage, che abbiamo visto nei film del 2007 e del 2012. Il secondo è stato invece interpretato da Gabriel Luna nella serie Agents of S.H.I.E.L.D.



Dopo aver lavorato spesso con attori e interpreti legati al MCU, ormai Gosling sembra essere sempre più incuriosito da questo universo, e la sua recente collaborazione con i registi di Endgame, Joe e Anthony Russo, con cui ha lavorato su the Gray Man, sembra aver reso il desiderio un po' più concreto. Non ci resta che attendere.

Vedreste bene Gosling nel ruolo? Fatecelo sapere nei commenti!