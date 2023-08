Ghost Rider arriverà nel MCU prima del previsto: Nicolas Cage sarà in Deadpool 3?

Continuano i rumor sul ritorno di Nicolas Cage e Ghost Rider nel mondo Marvel: a quanto pare, infatti, sia l'attore che il personaggio potrebbero comparire sul grande schermo in un progetto targato Marvel Studios molto prima del previsto.

Dopo le recenti anticipazioni circa il fatto che il Ghost Rider di Nicolas Cage farà parte del roster di Avengers: Secret Wars, in queste ore il noto insider Can we get some toast ha anticipato anche che il personaggio sarà visto nel Marvel Cinematic Universe 'prima di quanto possiamo aspettarci': come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, lo scooper sembra sicuro delle sue fonti e anticipa che il ritorno dello 'Spirito della Vendetta' è letteralmente dietro l'angolo, spalleggiato anche da un altro post del 'collega' My time to shine hello.

Recenti indiscrezioni hanno anche anticipato che, prima dell'inizio degli scioperi del sindacato sceneggiatori WGA e del sindacato attori SAG che stanno paralizzando l'industria cinematografica e televisiva di Hollywood, i Marvel Studios avevano avviato i lavori su un progetto MCU dedicato a Ghost Rider: non è dato sapere al momento se si tratterà di un reboot completo legato al mondo 'dark' del MCU (che sta prendendo sempre più piede con Moon Knight, Licantropus, Blade, ecc) o di un nuovo film con protagonista Nicolas Cage, ma grazie alle dichiarazioni di Can we get some toast è possibile aspettarsi a questo punto un cameo del Ghost Rider di Nicolas Cage in Deadpool 3, film che le indiscrezioni vogliono pieno zeppo di apparizioni dal mondo 'Marvel Legacy': sarebbe una simpatica risposta della Marvel alla DC dopo il cameo di Nicolas Cage nei panni di Superman in The Flash, e che certamente farebbe la gioia dei fan dell'amatissimo attore.

Per altre letture, ecco tutto quello che sappiamo sulla trama di Deadpool 3.