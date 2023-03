Ghost Rider 2, a Peter Fonda bastarono 5 pagine di script per rifiutare!

Quando fu scelto Nicholas Cage per interpretare Ghost Rider tutti rimasero un pò perplessi. Nonostante ciò sono stati realizzati due film incentrati sul personaggio e, se il primo riuscì a costruirsi una sua nicchia, il secondo non ebbe la stessa fortuna portando dei membri del cast a rifiutare la parte.

Tra questi quello che sicuramente ha fatto più parlare è stato Peter Fonda che in Ghost Rider interpretava Mefisto. Sembra che l'attore non fosse particolarmente contento neanche del primo film quindi, quando gli fu presentata la sceneggiatura del sequel la reazione non fu delle migliori. All'epoca realizzare un sequel, prima che i Marvel Studios costruissero un universo cinematografico basato sul mondo supereroistico, sembrava un vero e proprio azzardo.

Il fatto che Ghost Rider - Spirito di Vendetta non sia stato apprezzato neanche dai suoi registi lascia ben capire il clima che circolava già all'epoca delle riprese intorno al prodotto. Peter Fonda fu tra i primi a cui venne proposto di ritornare ma l'attore dopo aver letto 5 pagine di copione rifiutò categoricamente di partecipare al film. La cosa, ovviamente, non favorì la continuity rispetto al primo capitolo con la rimozione di Mefisto, che come molti appassionati ben sanno, è l'incarnazione del diavolo nell'universo Marvel.

Le stranezze non vennero risparmiate neanche durante le riprese. Nicholas Cage si presentò sul set di Ghost Rider truccato come un villain di 007. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!