Ghost Rider 2, il film ottenne al botteghino il triplo del costo di produzione!

Ghost Rider è uno di quei personaggi che, nel corso della sua "vita cinematografica" è stato particolarmente sfortunato. Nonostante il secondo film non sia stato particolarmente amato dalla critica, pare che ciò non abbia portato a perdita dal punto di vista economico.

Insomma, la storia non soddisfacente per i fan e la messa in scena poco apprezzata sembra non abbia fermato i fan Marvel più accaniti che sono comunque corsi al cinema per guardare sul grande schermo le gesta di uno dei personaggi più amati e sfaccettati dei fumetti. Come al solito sono gli antieroi ad attrarre maggiormente l'interesse del pubblico e anche per Ghost Rider sembra che questo ragionamento sia servito.

Lo script di Ghost Rider 2 non convinse Peter Fonda che decise di rinunciare al ruolo dopo aver letto appena 5 pagine di sceneggiatura. Non ebbero la stessa impressione i fan che andarono a vedere comunque il film. Nonostante la critica non avesse apprezzato il film e recensioni totalmente negative, la pellicola riuscì addirittura a triplicare i suoi costi di produzione. Una cosa non da poco per un film che non era stato accolto positivamente.

Pare che Ghost Rider non fosse la prima scelta di Nicolas Cage per entrare nel mondo dei cinecomic. Infatti, l'attore puntava ad un altro iconico villain. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!