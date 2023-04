Ghost, Patrick Swayze ottenne il ruolo grazie... Alle sue lacrime!

Dici Ghost, dici Patrick Swayze (e Demi Moore, ovviamente): il compianto attore di Dirty Dancing e Point Break trovò nel film con Whoopy Goldberg la definitiva consacrazione della sua carriera grazie ad un ruolo dall'enorme impatto emotivo. Non è un caso che proprio le emozioni del buon Patrick furono la chiave per convincere Bruce Joel Rubin.

Stando a quanto raccontato dallo sceneggiatore di Ghost, infatti, decisiva per la scelta di Swayze come protagonista fu un'intervista rilasciata qualche tempo prima dall'attore, durante la quale il nostro parlava a cuore aperto della sua vita richiamandone anche alcune figure fondamentali, tra cui quella di suo padre.

Proprio nel nominare il padre, Swayze scoppia letteralmente a piangere: fu questo passaggio a convincere Rubin che l'attore fosse davvero uno capace di versare tutte le sue lacrime per qualcuno che ama, caratteristica che per il Sam di Ghost sarebbe stata fondamentale. Non era facile, d'altronde, trovare un attore capace di interpretare ruoli da "macho" stereotipato e di mostrarsi al tempo stesso così vulnerabile.

Cosa ne dite? Lo sceneggiatore ebbe effettivamente l'intuizione giusta decidendo di puntare su Patrick Swayze? Diteci la vostra nei commenti! Non tutti, comunque, credevano nella riuscita del film: Demi Moore, ad esempio, era convinta che Ghost sarebbe stato un vero disastro.