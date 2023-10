Ghost, Patrick Swayze convinse la produzione a chiamare Whoopi Goldberg per il film

Quando si parla di pellicole cult come Ghost si pensa agli attori come i volti per cui erano stati scritti quei determinati ruoli. In realtà non è così. Uno dei personaggi più iconici dell'intera pellicola originariamente non sarebbe dovuto essere interpretato da chi veste i suoi panni nel film.

Mentre Channing Tatum sembra essere pronto per il remake di Ghost, non ci resta che guardare indietro tornando ai casting del cult degli anni '90. Se la scelta dei protagonisti fu abbastanza semplice, più complicato fu scegliere interprete che avrebbe interpretato Oda Mae Brown. All'epoca della scrittura del personaggio sembra che nella mente dell'autore non ci fosse un volto preciso a cui appigliarsi quindi, scegliere la sua interprete nel momento opportuno si rivelò difficilissimo.

Nonostante non fosse stato scritto per lei, Whoopi Goldberg si rivelò la scelta adatta per il ruolo ma pare che, dietro la decisione ci sia stato l'intervento del protagonista del film. Patrick Swayze era stato da sempre un grandissimo ammiratore dell'interprete. L'attore, infatti, fece in tutti i modi per convincere la produzione che la Goldberg fosse perfetta per il ruolo in modo da avere la possibilità di lavorare con una professionista del suo calibro.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi sveliamo il motivo per cui Patrick Swayze ottenne immediatamente la parte in Ghost. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!