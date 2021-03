Ghost of Tsushima, il videogioco diventerà un film diretto dal regista di John Wick

Sony Pictures e Playstation Productionsstanno sviluppando un adattamento cinematografico dell'apprezzato Ghost of Tsushima di Sucker Punch, e il progetto sarebbe così importante da avere già un regista designato, nientemeno che il lanciatissimo e talentuoso Chad Stahelski, già dietro la saga di John Wick.

Stando infatti a un report dell'affidabile Deadline, Stahelski lavorerà al fianco dei produttori Alex Young e Jason Spitz e la loro etichetta 87Eleven Entertainment. Peter Kang di Sucker Punch Productions, dietro alla sviluppo del videogioco originale, supervisionerà l'intero progetto per conto dello studio, che fungerà comunque da produttore esecutivo della trasposizione cinematografica.



Il film adatterà la storia di Ghost of Tsushima, che segue il viaggio del guerriero samurai Jin Sakai mentre combatte per liberare l'isola di Tsushima dal controllo dei conquistatori mongoli. L'head of Playstation Productions, Asad Qizilbash, ha dichiarato al riguardo: "Siamo davvero entusiasti di collaborare con Chad e 87Eleven per portare sul grande schermo la loro visione della storia di Jin Sakai. Ci piace lavorare con partner creativi come Chad, appassionati dei nostri videogiochi, assicurandoci di poter creare adattamenti ricchi di stile capaci d'entusiasmare i nostri fan e anche il nuovo pubblico".



Stahelski è comunque occupato con la pre-produzione di John Wick 4, le cui riprese sono previste per il prossimo giugno tra Europa, America e Giappone, e poi con l'ultimo capitolo della saga, John Wick 5. Ghost of Tsushima arriverà probabilmente dopo la fine della storia con protagonista Keanu Reeves.



