Ghost of Tsushima, trovato lo sceneggiatore per il film: di chi si tratta?

Dopo gli ultimi aggiornamenti sul film di Ghost of Tsushima forniti direttamente dal regista Chad Stahelski, adesso arriva l'annuncio dello sceneggiatore della pellicola.

È infatti il sito Deadline a rivelare in esclusiva che Takashi Doscher (Only - Minaccia Letale, Still) sarà lo sceneggiatore dell'adattamento cinematografico di The Ghost of Tsushima.

La pellicola, annunciata nel 2021, sarà diretta dal regista di John Wick Chad Stahelski, e porterà sul grande schermo le avventure di Jin Sakai, l'ultimo membro sopravvissuto di un clan di guerrieri samurai.

Il gioco d'avventura sviluppato da Sucker Punch Productions ha venduto più di 8 milioni di copie dal suo debutto nel 2020, e presto avrà l'occasione di replicare il successo anche al cinema.

Ghost of Tsushima, tuttavia, è solo una delle tante produzioni videoludiche d'interesse al momento, con l'adattamento seriale di The Last of Us in arrivo su HBO o quello di Fallout su Amazon Prime Video, o le recenti trasposizioni di titoli come Halo per Paramount+ e The Witcher per Netflix. E proprio Netflix si avventurerà poi a Raccoon City con un nuovo live-action di Resident Evil...

Insomma, è un gran bel momento per i fan dei videogiochi (specialmente se disposti a dare una chance ai vari tentativi di portarli in versione live-action sul grande o piccolo schermo).