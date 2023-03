Ghost of Tsushima, il regista sul film: 'Il successo di The Last of Us ci aiuterà'

Le ultime notizie sul film di Ghost of Tsushima, adattamento del celebre videogame targato Playstation, risalgono a quasi un anno fa, ma finalmente il regista Chad Stahelski, famoso per la saga di John Wick con Keanu Reeves, è tornato a parlare dell'attesissimo progetto live-action.

Stahelski ha parlato con Eric Italiano del Post Credit Podcast proprio in vita dell'uscita di John Wick Chapter 4 e gli è stato chiesto del suo prossimo progetto, l'adattamento del videogioco Ghost of Tsushima: Stahelski ha sottolineato di essere a lavoro su due diversi adattamenti di videogiochi, dato che dirigerà anche Rainbow Six con Michael B. Jordan (sebbene quest'ultimo sia più un adattamento del romanzo di Tom Clancy che ha successivamente ispirato la saga di videogame omonima) ma anche notato come il successo stratosferico di The Last of Us abbia dimostrato a Hollywood che gli adattamenti dal mondo dei videogiochi possono avere una loro dignità.

"Spero che il successo di The Last of Us possa aprire definitivamente la strada ai tanti imminenti adattamenti di videogiochi in sviluppo", ha dichiarato Stahelski. "Personalmente sto lavorando su Rainbow Six e Ghost of Tsushima. Entrambi sono progetti fantastici che spero davvero si realizzino. Ma Ghost... ha una storia fantastica. È il film sui samurai anti-samurai. Ha delle tematiche fantastiche. In casa Sony c'è una grande spinta su questo progetto, anche considerato il successo di The Last of Us: la famosa maledizione degli adattamenti cinematografici tratti dai videogame finalmente sembra essersi sciolta. Si può fare. Devi solo metterci amore e attenzione. E penso che Ghost, tra tutti gli altri film tratti da videogiochi ora in fase di sviluppo, penso che sia quello che abbia più possibilità".

Ricordiamo che entro la fine di marzo arriveranno ben due diversi progetti ispirati al mondo dei videogiochi, vale a dire il fantasy Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri e Tetris, biopic sulla 'nascita' del famoso videogame anni '80.