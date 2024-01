Ghost of Tsushima, quando esce il film? Forse bisognerà aspettare più del previsto

Chad Stahelski non vede l'ora di iniziare a lavorare a Ghost of Tsushima, ma con la sceneggiatura ancora in fase di stesura non è dato sapere esattamente quando il regista di John Wick sarà pronto per dedicarsi all'adattamento del famoso videogame Playstation.

In queste ore, infatti, la mole di lavoro dell'ex coordinatore di stunt è aumentata a dismisura, dato che la Lionsgate lo ha nominato direttore creativo dei franchise di John Wick e di Highlander, una carica che rischia di trasformarsi in un grosso contraccolpo per il film Playstation. Senza contare che, mentre Lionsgate spinge per un quinto capitolo di John Wick e il regista sta lavorando con Keanu Reeves ad una serie tv spin-off del franchise, Chad Stahelski è già stato assunto da Prime Video per dirigere il film di Rainbow Six, che avrà per protagonista Michael B. Jordan e che proseguirà la saga iniziata da Stefano Sollima con Senza rimorso.

Con i Playstation Studios già a lavoro sulla seconda stagione di The Last of Us e le serie tv di Horizon Zero Dawn e God of War, quando potranno muoversi concretamente gli ingranaggi di Ghost of Tsushima? Non è dato saperlo al momento, ma tutto dipenderà dall'agenda di Chad Stahelski: al momento Highlander, che dovrebbe essere il suo prossimo film, non ha ancora una data di uscita, ma supponendo che il fantasy con Henry Cavill riesca ad uscire entro il 2026, ciò potrebbe spingere Ghost of Tsushima verso il 2027 o addirittura il 2028.

