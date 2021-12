Ghost of Tsushima, a che punto sono i lavori del film? Parla il regista di John Wick

L'annuncio del film di Ghost of Tsushima è arrivato qualche tempo fa, ma adesso in una nuova intervista promozionale il regista di John Wick Chad Stahelski è tornato a fornire qualche aggiornamento sull'atteso adattamento cinematografico del celebre videogame Playstation.

Parlando con IGN, Stahelski ha detto che il film di Ghost of Tsushima è ancora in una fase di sviluppo iniziale, ma il team si sta concentrando al cento per cento sul progetto al fine di realizzare il miglior adattamento possibile. "Vogliamo solo farlo bene. Sapete meglio di me quante cose possono andare storte negli adattamenti dei videogiochi", ha detto Stahelski. "Siamo tutti consapevoli dell'importanza del progetto, e ci stiamo prendendo il giusto tempo per farlo bene. Stiamo lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori del gioco per assicurarci di rispettare il loro lavoro."

Oltre a questo, Stahelski non ha rivelato dettagli sulla storia di Ghost of Tsushima, ma ha notato che la sceneggiatura è ancora in fase di scrittura ed ha aggiunto che "se i fan del videogioco sapessero ciò che stiamo preparando, sarebbero molto contenti". Per il casting, però, bisognerà ancora aspettare: "Non ci siamo ancora spinti così in là", ha confermato il regista.

Qualche tempo fa, il doppiatore di Jin Sakai si fece avanti per interpretare il protagonista del film di Ghost of Tsushima, ma come specificato da Stahelski al momento non ci sono novità su questo fronte. Voi quale attore sperate di vedere nei panni di Jin? Ditecelo nei commenti!