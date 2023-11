Ghost of Tsushima, a che punto sono i lavori? Chad Stahelski fa sognare i fan

A che punto sono i lavori di Ghost of Tsushima? Dopo molti mesi di silenzio, il regista Chad Stahelski ha finalmente fornito ai fan dell'acclamato videogame Playstation l'aggiornamento che stavano aspettando.

Il regista della saga di John Wick, che tra i progetti in lavorazione ha anche un atteso reboot di Highlander con protagonista Henry Cavill, ha rivelato che, dopo diverse fasi di stallo, i lavori su Ghost of Tsushima procedono molto bene: sebbene rallentata dagli scioperi di Hollywood, che hanno causato una scarsa disponibilità di attori e troupe, la ricerca delle location è cominciata e la sceneggiatura è pronta.

"Abbiamo una sceneggiatura, siamo molto vicini a mettere insieme tutto il necessario per dare il via alla lavorazione. Lo sviluppo di un film è sempre complicato, ma stavolta tra gli studios, gli scioperi, le disponibilità e lo scouting, è più dura del solito. In questo lavoro devi volere con tutto te stesso che le cose accadano, altrimenti non accadono. In questo momento ho in testa solo Highlander e Ghost of Tsushima, sono i film che sto progettando di fare. Sono entrambe delle proprietà intellettuali straordinarie, e la storia di Ghost of Tsushima è una delle mie preferite di tutti i tempi."

Non è chiaro, al momento, quale dei due progetti verrà realizzato prima, ma vi terremo aggiornati. Per altri titoli a tema Giappone feudale, tenete d'occhio la nuova serie tv animata di Netflix Blue Eye Samurai: esordirà sulla piattaforma venerdì 3 novembre, ed è un vero spettacolo.