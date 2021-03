Ghost of Tsushima: il game director Nate Fox di Sucker Punch commenta il film!

Nella giornata di ieri è stato annunciato ufficialmente il film di Ghost of Tsushima, adattamento cinematografico del celebre videogame Playstation che sarà diretto da Chad Stahelski, regista della saga di John Wick.

Parlando sul PlayStation Blog, il regista di Sucker Punch Nate Fox ha condiviso i suoi pensieri sul film di Ghost of Tsushima e l'arrivo della sua opera digitale sul grande schermo. Ecco che cosa ha detto:

"L'idea di tradurre il nostro gioco in un nuovo mezzo è entusiasmante e siamo incuriositi dalle possibilità", ha dichiarato Fox. "E' successo a tutti, almeno una volta nella vita, di andare a vedere un film la sera dell'inaugurazione, la sera della prima, quando la folla è così eccitata da applaudire nel momento in cui le luci si abbassano. È un'esperienza collettiva che non ha eguali da nessun'altra parte. Pensare che un giorno potremmo sederci in sala per guardare Jin Sakai sul grande schermo è semplicemente incredibile. Non vedo l'ora di rivivere la sua trasformazione nello Spettro attraverso un punto di vista completamente nuovo".

Fox ha continuato elogiando la scelta di Stahelski come regista, definendola perfetta. "Siamo felici di collaborare con Sony Pictures per realizzare questo obiettivo. E Jin è in ottime mani con il regista del film", ha detto Fox. "Chad Stahelski ha creato qualcosa di speciale con John Wick. Se esiste qualcuno in grado di riportare in vita la tensione affilata come un rasoio del combattimento con katana di Jin, quello è Chad Stahelski."

