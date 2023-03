Ghost of Tsushima, il film tratto dal videogame Playstation sarà in bianco e nero?

Una delle maggiori difficoltà del film di Ghost of Tsushima sarà rispettare la resa visiva del videogame Playstation, ma il regista Chad Stahelski per farlo potrebbe avere un asso nella manica che chiuderebbe il cerchio con le origini 'cinematografiche' del gioco targato Sony.

Come ricorderete, infatti, Ghost of Tsushima è un tipo di gioco molto specifico con un aspetto a dir poco distinto e un'azione viscerale. Il regista Chad Stahelski ha notato di essere consapevole di quanto siano importanti le immagini nel gioco e il suo obiettivo sarà quello di trovare un modo per riprodurre quella qualità nel suo film, e uno stratagemma potrebbe essere quello di 'appoggiarsi' alla famosa 'Modalità Kurosawa': ispirata ai film monocromatici del maestro giapponese Akira Kurosawa, questa modalità permetteva ai videogiocatori di giocare tutto il videogame in bianco e nero, avvicinando il mondo del gioco Playstation ai film che lo avevano ispirato.

Ora in un'intervista con IGN il regista di John Wick, che adatterà per il grande schermo il videogioco Playstation, ha dichiarato che non esclude la realizzazione di Ghost of Tsushima in versione bianco e nera. "E' sicuramente un argomento di conversazione", si è limitato a dire il regista, lasciando intendere che la produzione ha quanto meno preso in considerazione questa possibilità.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti, ecco cosa ci sarà in comune tra John Wick e Ghost of Tsushima.