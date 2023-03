Ghost of Tsushima come John Wick? Ecco cosa ci sarà in comune secondo il regista

Secondo il regista Chad Stahelski l'atteso adattamento del famoso videogame Playstation Ghost of Tsushima sarà aiutato dal successo di The Last of Us di HBO, ma evidentemente anche un po' dalla saga action di John Wick con Keanu Reeves.

Durante una sessione di domande e risposte dopo una proiezione di John Wick: Chapter 4, a Stahelski è stato chiesto quali saranno le cose che ha imparato dal suo lavoro sulla serie di Keanu Reeves e che riproporrà in Ghost of Tsushima. La sua risposta? Riguarda i risultati tecnologici e i colori sgargianti della fotografia:

"Con ogni capitolo di John Wick, abbiamo sempre cercato di costruire un mondo un po' più grande del capitolo precedente, attraverso i personaggi, le scenografie e l'illuminazione", ha spiegato il regista. "Per quanto riguarda Ghost of Tsushima, penso che ci tornerà utile quello che abbiamo imparato negli ultimi due anni con DI, Digital Intermediate - cose come la colorazione in post-produzione e quello che si può fare con le nuove videocamere Alexa. Si spera che questi elementi possano permetterci di portare la fotografia di Ghost of Tsushima ai livelli che merita."

Ricordiamo che il film di Ghost of Tsushima sarà scritto da Takashi Doscher, sceneggiatore di Only - Minaccia Letale e Still. Il progetto, targato Sony Pictures, non ha ancora una data d'uscita ufficiale, dunque rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.

