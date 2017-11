Ghost in the Shell: Mamoru Oshii è "sorpreso" da come lavorano a Hollywood

, il regista dell'anime Ghost in The Shell si era tempo fa dichiarato molto favorevole riguardo la scelta diper interpretare il ruolo dinel feature film dedicato.

Se per il live-action Oshii ha reagito positivamente al casting della Johansson nel ruolo di Motoko - adducendo come motivazione che non importa la nazionalità del personaggio, visto che è un cyborg - ha qualche dubbio sul modo in cui le produzioni hollywoodiane vengono realizzate. Per esempio trova molto strano che vengano fatti tanti ciak per una singola scena:

"Ero un po' sorpreso dal modo che ha Hollywood di fare film, il modo che hanno di fare e rifare la stessa scena per un sacco di volte di fila. Stavano girando la scena di un tipo che camminava dentro un supermercato e ho pensato che ci avrebbero messo tutta la notte. Non ho idea di cosa non andasse in quel particolare take, ma l'hanno ripetuto un'infinità di volte!"

Nonostante le differenze di vedute, Hollywood continua ad avere una grande fascinazione per le storie giapponesi e, anche se le trasposizioni live-action di manga e anime per ora non hanno portato a ottimi risultati, non è detto che in futuro le cose non possano cambiare. Del resto, sbagliando s'impara!

Ghost in The Shell è disponibile in Home Video.