Ghost Draft: anche Sam Richardson nello sci-fi di Chris McKay

Dopo la notizie delle trattative di J.K. Simmons e Betty Gilpin per entrare nel cast di Ghost Draft, arriva invece l'ufficialità che ad unirsi per primo al progetto della Paramount è stato Sam Richardson.

Richardson è attualmente presente sui grandi schermi statunitensi grazie alla commedia Good Boys, con Jacob Tremblay e prodotto da Seth Rogen ed Evan Goldberg. Oltre a recitare nel ruolo di Richard Splett nella serie nominata ai Golden Globe e vincitrice dell'Emmy Veep, nella sua carriera è comparso anche in Human Discoveries, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Ralph Breaks Internet, Detroiters e We’re the Millers. Non sono stati rivelati dettagli circa il suo ruolo nel film.

Del resto sappiamo pochissimo dello stesso Ghost Draft, sci-fi incentrato su un uomo arruolato per combattere in una guerra futura in cui il destino dell'umanità si basa sulla sua capacità di affrontare il proprio passato. Il film è diretto dal vincitore dell'Emmy Chris McKay (Robot Chicken, The Lego Batman Movie) e scritto da Zach Dean (Deadfall, 24 Hours to Live).

Il cast, che vede Chris Pratt nei panni del protagonista, include anche Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale), con i succitati Betty Gilpin (Glow) e il premio Oscar J.K. Simmons (Whiplash) che dovrebbero firmare ufficialmente i loro contratti nelle prossime ore. David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, David S. Goyer, Jules Daly e Adam Kolbrenner figurano fra i produttori.

Il progetto è finanziato da Skydance con Paramount a bordo per la distribuzione. Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'estate.