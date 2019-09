Ghost Draft, la Paramount completa il cast del nuovo sci-fi con Chris Pratt

Seychelle Gabriel (Falling Skies), Alan Trong (Alita: Battle Angel), la nuova arrivata Chibuikem Uche e Alexis Louder sono stati scritturati per Ghost Draft, il thriller fantascientifico live-action di Skydance Media e Paramount Pictures diretto da Chris McKay.

Chris Pratt, star di Guardiani della Galassia, Jurassic World e Passengers sarà il protagonista del progetto: la storia, per la quale si conoscono ad oggi pochissimi dettagli, racconta di un marito e padre che è stato arruolato per combattere una guerra futura nella quale il destino dell'umanità è strettamente legato alla sua capacità di entrare in contatto con il passato.

Scritto da Zach Dean e Bill Dubuque, il film è ambientato in un futuro in cui l'umanità sta perdendo una guerra contro una razza aliena sconosciuta: per cambiare i sorti del conflitto, alcuni scienziati trovano un modo per portare nel futuro dei soldati di un'epoca precedente.

Nel cast, oltre a Pratt, anche J.K. Simmons e Betty Gilpin, con Yvonne Strahovski nei panni della co-protagonista. Tra i produttori anche David S. Goyer e Adam Kolbrenner, con Rob Cowan che figura invece come produttore esecutivo.

Non è ancora stata comunicata una data di uscita, ma dato che la Paramount si è affrettata a completare il cast in vista dell'inizio delle riprese previsto per i prossimi giorni, è probabile che i piani della major siano quelli di rilasciare il film per l'inverno 2020/2021.