Ghost Draft: Chris Pratt nella foto dal set con il nuovo titolo del film

Inizialmente il titolo era Ghost Draft. Ora il nuovo film con Chris Pratt avrà un nuovo titolo, come si evince dall'immagine pubblicata su Instagram dall'attore, che in questo progetto funge anche da produttore esecutivo. Pratt ha svelato il titolo nella didascalia dell'immagine in bianco e nero, che lo ritrae insieme al resto del cast.

"Questa è la prima volta che sono produttore esecutivo per un film. E posso parlarne sui social!!! Per diverse ragioni il titolo Ghost Draft è risultato problematico, così abbiamo iniziato a cercare un'alternativa..." A quel punto Pratt elenca diversi titoli possibili prima di arrivare a quello definitivo:"THE TOMORROW WAR!!!! Ed è li che ci sono arrivato: lo chiameremo #TheTomorrowWar".



The Tomorrow War sarà diretto dal regista di The LEGO Movie, Chris McKay, ed è stato scritto da Zach Dean. Collider riporta che il film racconta la storia di un uomo che viene chiamato per far parte di una guerra del futuro. Il protagonista giocherà un ruolo chiave nella vittoria o meno del conflitto.

Nel cast del film, oltre allo stesso Chris Pratt, ci saranno Betty Gilpin, J.K. Simmons e Yvonne Strahovski.

Ad inizio settembre la Paramount aveva completato il cast del film, al quale lavorerà anche la costumista de Le iene e Pulp Fiction, collaboratrice di Quentin Tarantino agli esordi della carriera del regista di C'era una volta a... Hollywood.