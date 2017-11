Ghost Dog: Jim Jarmusch starebbe progettando un sequel

è attualmente al lavoro su un nuovo progetto che lo porterà a collaborare nuovamente con, ma a quanto pare non è l’unico in cui è coinvolto.

Il rapper e producer RZA ha rivelato a Telerama che è coinvolto nelle fasi iniziali di un sequel per Ghost Dog, pellicola con Forest Whitaker protagonista che Jarmusch diresse nel 1999: “Jim Jarmusch, un mio buon amico, e Forest Whitaker hanno entrambi firmato con me e Dallas Jackson per produrre un altro Ghost Dog. Abbiamo già scritto qualcosa, quindi Ghost Dog potrebbe tornare sul grande schermo o sul piccolo”.

Lo scorso anno sono approdati ben due film diretti da Jarmusch, ovvero Paterson (con Adam Driver) e Gimme Danger (documentario su Iggy Pop e gli Stooges). RZA e il regista avevano collaborato in precedenza in un episodio di Coffee and Cigarettes.