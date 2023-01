Ghost, Channing Tatum è pronto per il remake: 'ma ci saranno dei cambiamenti'

Channing Tatum, ora protagonista del nuovo film di David Leitch, si butta sui remake: l'attore ne ha tutto il diritto...letteralmente!

In in un'intervista per Vanity Fair, l'attore di Magic Mike - The Last Dance ha rivelato di possedere i diritti di Ghost, film del 1990, ma non solo: Tatum progetta di sviluppare un remake vero e proprio.

Fare un remake di un film da due Academy Awards, un botteghino da far girare la testa, e delle scene diventate cult e oltre? Why not.

Chiaramente la parte di Tatum sarebbe quella di Sam Wheat, interpretata a suo tempo da Patrick Swayze. Ma il remake "sarà differente", anche in riferimento alla famosissima scena del vaso d'argilla, riguardo alla quale ha affermato: "ora so perché hanno messo quella scena in Ghost. E' molto, molto sensuale". Off topic, questa scena è stata ripresa anche in uno dei montaggi più curiosi della seconda stagione di Euphoria, in cui Zendaya e Hunter Schafer erano i due amanti.

Verso il termine dell'intervista, l'attore stava specificando cosa avrebbe voluto aggiungere o modificare del film, ma è stato interrotto dall'argilla: "Bisogna che cambi un po' e che abbia il nostro...". Questa affermazione non è stata conclusa, dunque non è ancora chiara la modifica al remake.