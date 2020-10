GF Vip, Insulti omofobi della Contessa De Blanck a Zorzi. Nuova squalifica in vista?

Sembra proprio non esserci pace per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica di Fausto Leali per razzismo e quella di Denis Dosio per bestemmia, un nuovo scandalo sembra colpire la casa più famosa d'Italia.

Durante la colazione, la Contessa De Black ha esordito dicendo: "Stamattina ho la voce da gay, da fro**o, senti che voce che mi è venuta oggi". Tutto questo è stato ascoltato da Tommaso Zorzi che nel frattempo stava lavando i piatti. Il ragazzo inorridito ha chiesto spiegazioni e tra i due è scoppiato un furente litigio.

Proprio la contessa che fino a poche ore prima si era raccomandata con gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello di moderare il linguaggio ha compiuto un enorme scivolone lessicale. Zorzi ha tentato di farla ragionare, sottolineando che termini come questi non andrebbero usati ma, a maggior ragione se ci si trova in tv. Ma la De Blanck furente ha replicato: "Non mi dare lezioni, io parlo come mi pare e piace! Ho un sacco di amici gay".

Zorzi allora senza mezzo termini si è rivolto alla contessa, chiedendo maggior rispetto: "E chi se ne frega, basta con questa frase, non siamo dei cani. Mi dispiace, so che la prima volta lo ha detto senza malizia, ma le altre venti no. Non può dirlo altrimenti passa un messaggio sbagliato. Non si può sempre giustificare tutto con la mancanza di malizia, altrimenti io potrei dire a una tipa, tr**a senza malizia. Non funziona così. Mi dispiace ma adesso lo ha ripetuto di proposito. È una parola brutta, non va usata. Se accendessi la televisione e ascoltassi una cosa del genere, ne resterei molto infastidito".

La contessa subirà una squalifica come successo ai suoi compagni d'avventura? Staremo a vedere.