Get Out, quali sono i finali alternativi dell'horror di Jordan Peele?

Il percorso di Jordan Peele per la realizzazione di Scappa - Get Out, esordio alla regia che gli è valso un premio Oscar come migliore sceneggiatura originale, è passato anche attraverso una serie di finali alternativi: scopriamo insieme quali.

Attenzione: seguono spoiler.

Nella versione finale della pellicola, Chris (Daniel Kaluuya) riesce a fuggire dalla casa dei genitori di Rose e viene soccorso da Rod, che lo porta in salvo facendolo salire a bordo della sua macchina. Tuttavia, secondo quanto rivelato dallo stesso regista, il film sarebbe potuto terminare molto diversamente.

Una delle scelte iniziali di Peele prevedeva infatti che Rod Raggiungesse Chris molto tempo dopo gli eventi narrati. L'amico avrebbe incontrato Chris mentre fissava una finestra e gli avrebbe detto "Chris, ti ho cercato tutto questo tempo. Ti senti bene?", ricevendo come risposta "Ti assicuro che non so di cosa tu stia parlando".

Un altro epilogo alternativo vedeva invece Chris raccontare alla polizia la sua versione dei fatti senza il sostegno di nessun altro, visto che tutte le persone coinvolte erano morte, prendendosi dunque tutte le colpe e finendo in galera. Chris riceveva poi una visita proprio da parte di Rod, intenzionato a tirare fuori dai guai il suo amico. Pur trovandosi dietro le sbarre, Chris era sollevato di avere ostacolato ai piani della famiglia della sua ex.

Per altri approfondimenti, il produttore Jason Blum ha confermato che Peele non è interessato ad un sequel di Get Out.