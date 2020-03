Get Back, documentario di Peter Jackson sui Beatles, arriverà nei cinema a settembre

L'anteprima di Get Back aveva permesso alla stampa di dare una prima occhiata al documentario diretto da Peter Jackson dedicato ai Beatles, adesso scopriamo quando potremo vedere l'atteso lungometraggio nelle sale cinematografiche.

L'opera arriverà nei cinema statunitensi e canadesi a partire dal prossimo 4 settembre, ad occuparsi della distribuzione sarà la Disney, che ha deciso di comprare i diritti del film dal regista de "Il Signore degli Anelli". Si tratterà di una pellicola importantissima per tutti gli appassionati della leggendaria band musicale di Liverpool, verranno infatti trasmessi filmati mai visti prima, girati da Michael Lindsay-Hogg nel 1969, inoltre assisteremo alla registrazioni dell'album "Let It Be", grazie ad oltre 140 ore di campionamenti e tracce mai pubblicate fino ad ora.

Anche Paul McCartney e Ringo Starr hanno voluto commentare la notizia, il primo ha affermato: "Sono molto felice che Peter abbia scavato nei nostri archivi per girare questo film che mostra la verità di come i Beatles registravano i loro album. L'amicizia e l'amore tra di noi ci ricorda dei momenti fantastici che abbiamo vissuto". Anche il celebre batterista del gruppo si è dichiarato entusiasta dell'opera: "Aspetto con ansia questo film. Peter è fantastico ed è stato molto divertente vedere tutti quei filmati. Sono ore ed ore di noi che ci divertiamo e suoniamo insieme, sono brani molto diversi da quelli pubblicati".

Get Back non è il primo documentario girato da Peter Jackson, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di vedere il trailer di They Shall Not Grow Old, documentario dedicato alle vicende della Prima Guerra Mondiale.