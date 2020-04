Gesù di Zeffirelli non sbatte mai le palpebre: ecco perché

Il Gesù di Nazareth di Zeffirelli è ancora ricordato, a più di quarant'anni dalla sua uscita, come una delle più riuscite trasposizioni cinematografiche delle vicende narrate nei Vangeli. Robert Powell è ormai entrato nell'immaginario collettivo come un Gesù pressoché perfetto, grazie anche ad alcuni accorgimenti del grande regista.

L'intenzione di Zeffirelli era infatti quella di rappresentare un Gesù sì umano, ma che si distanziasse comunque in qualche modo dai semplici mortali con degli atteggiamenti, delle piccolezze che avrebbero contribuito ad intensificare la natura divina del personaggio.

Piccolezze, dicevamo, come un semplice movimento delle palpebre: fu precisa indicazione di Zeffirelli, infatti, che gli attori scritturati per interpretare il figlio di Maria e Giuseppe sbattessero le palpebre il meno possibile proprio per accentuare la differenza tra il protagonista del film e gli altri personaggi di natura non divina.

Il Gesù ragazzino, dunque, sbatte le palpebre soltanto due volte nella scena del Tempio, mentre Robert Powenn (Gesù da adulto) le sbatte una sola volta lungo tutta la durata del film. Come da consuetudine per la settimana di Pasqua, anche quest'anno Gesù di Nazareth occuperà il suo spazio nella programmazione televisiva: potrebbe essere una buona occasione per recuperare o rivedere quella che è tutt'oggi una delle massime espressioni del cinema a sfondo religioso.