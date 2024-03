Vita di Gesù: la sceneggiatura del film di Martin Scorsese trapela online

Dopo aver risolto la spinosa causa legale per il film mai fatto Operazione Fortitude, il regista Martin Scorsese torna 'in prima pagina' con la sceneggiatura del suo prossimo film Vita di Gesù.

Come segnalato da Variety, infatti, il consulente di Martin Scorsese per il film su Gesù, padre Antonio Spadaro, ha pubblicato la bozza della sceneggiatura di Vita di Gesù e una serie di conversazioni avute con il regista nel suo nuovo libro, Dialoghi sulla fede, appena uscito in Italia. L'ultimo capitolo del libro, intitolato "Sceneggiatura per un possibile film su Gesù", è un testo di 20 pagine che Scorsese ha dato a padre Spadaro, ovviamente col permesso di pubblicarlo.

Tuttavia, sebbene il testo sia solo una prima bozza, offre comunque delle succose informazioni sul film e sull'approccio del regista: "Quando l'idea di fare cinema ha cominciato a diventare una concreta possibilità per me, all'inizio della mia carriera, avevo in mente di realizzare un film su Cristo ambientato nel mondo moderno, in abiti moderni, girato in 16mm e in bianco e nero per le strade di New York", si legge nei pensieri di Scorsese. Spadaro, direttore della rivista gesuita La Civiltà Cattolica, ha detto: "È ancora un work in progress. Ma quello che mi colpisce di più è che in definitiva non si tratta solo di una riflessione sulla figura di Gesù ma anche di una riflessione sul suo cinema. Mi sono reso conto che questo film sarà parte integrante del suo percorso di artista."

Scorsese ha collaborato alla sceneggiatura del suo film Jesus con Kent Jones, con il progetto basato sul romanzo di Shūsaku Endō, A Life of Jesus. Endō è anche autore di Silence, che Scorsese ha adattato nell'omonimo film uscito nel 2016.

