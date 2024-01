Vita di Gesù, ecco quando inizieranno le riprese del nuovo film Martin Scorsese

Le riprese di Vita di Gesù, il nuovo film di Martin Scorsese dopo il grande successo di critica e di premi di Killers of the flower moon, inizieranno tra pochissime settimane.

In una nuova intervista con America Magazine, infatti, il leggendario regista di Casino e Gangs of New York ha confermato che inizierà la produzione di The Life of Jesus ad aprile: al momento non ci sono grandi indicazioni sul cast, ma grazie ad una recente apparizione pubblica di Martin Scorsese con Daniel Day Lewis si è speculato che l'attore possa interrompere la pensione per collaborare con il regista per la terza volta nella sua carriera.

L'estate scorsa, Martin Scorsese ha fatto visita al Vaticano e a Papa Francesco, promettendo al pontefice di realizzare un film su Gesù: "Ho risposto all’appello del Papa verso gli artisti di tutto il mondo nell’unico modo che conosco: immaginando e scrivendo la sceneggiatura di un nuovo film su Gesù." Da allora, sappiamo che Scorsese ha completato la sceneggiatura collaborando con il critico e regista Kent Jones, una sceneggiatura di circa 80-90 pagine. Il film sarà basato sul libro di Shūsaku Endō, “A Life of Jesus”: come forse saprete, Endō ha anche scritto il libro da cui è tratto Silence.

Vi terremo aggiornati su tutti i progressi del nuovo film di Martin Scorsese, rimanete con noi.