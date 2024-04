Vita di Gesù: Andrew Garfield sarà Cristo per Martin Scorsese?

Il film Vita di Gesù di Martin Scorsese si sta preparando ad iniziare la produzione, con le riprese che secondo le ultime novità dovrebbero partire in autunno dopo essere state rinviate dalla data inizialmente scelta di aprile.

Il film sarà basato sul libro omonimo del 1973 dello scrittore Shūsaku Endō, autore dal quale Scorsese aveva già adattato il romanzo Silence nel film del 2016 con Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson e Shinya Tsukamoto, e non a caso le ultime indiscrezioni parlano della star di Spider-Man: No Way Home e The Social Network in pole position per un ruolo da protagonista, presumibilmente quello del giovane Gesù Cristo. In base a queste voci di corridoio, poi, in Vita di Gesù ci sarà anche Miles Teller, in trattative avanzate per un ruolo. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno, con riprese previste in Israele, Italia ed Egitto, come segnalato da Variety.

In una precedente intervista con il Los Angeles Times, Scorsese ha confermato che ha intenzione di dirigere Vita di Gesù entro la fine dell'anno. Il film durerà 80 minuti e si concentrerà principalmente “sugli insegnamenti fondamentali di Gesù": la storia sarà ambientata principalmente ai giorni nostri, ma Scorsese ha dichiarato di non volersi chiudere in un determinato setting perché la sua intenzione è quella di far sembrare il film 'senza tempo'.

Successivamente a questo film, che Scorsese ha promesso a Papa Francesco, il regista realizzerà un biopic su Frank Sinatra con protagonista Leonardo DiCaprio.

