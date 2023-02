Geronimo Stilton: la famosa saga letteraria diventerà un film d'animazione!

Deadline riporta che la Radar Pictures realizzerà l'adattamento cinematografico di Geronimo Stilton, celeberrima saga letteraria di libri per bambini creata dalla scrittrice italiana Elisabetta Dami.

Nel film in lavorazione, il giornalista topo Geronimo Stilton scoprirà una cospirazione, e si troverà di fronte a quella che potrebbe diventare la più grande storia che lui e i suoi amici abbiano mai raccontato. L'adattamento cinematografico sarà diretto da David Soren, noto per aver diretto in precedenza Capitan Mutanda del 2017 e Turbo del 2013, ma anche lo speciale televisivo del 2009 Merry Madagascar per DreamWorks Animation. "Sono entusiasta di lavorare con Radar Pictures per dare vita a questa serie di libri incredibilmente famosa", ha dichiarato Soren. "Geronimo Stilton è amato in tutto il mondo ed è finalmente giunto il momento per la sua prima avventura cinematografica".

Geronimo Stilton è stato creato dalla scrittrice italiana Elisabetta Dami: il personaggio è apparso per la prima volta nel libro del 1997 "Il mistero dell'occhio di smeraldo', e da allora non si è più fermato comparendo in centinaia di libri e graphic novel, sia originali che adattamenti dei grandi classici. In precedenza, inoltre, Geronimo Stilton è stato anche protagonista di una serie tv animata, andata in onda dal 2009 al 2017 con Brian Drummond come doppiatore.

