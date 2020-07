Germania, è caccia all'uomo: un 'Rambo' tedesco tiene in scacco la polizia

Un clamoroso caso di cronaca sta appassionando in queste ore la Germania, e agli amanti del cinema la vicenda ricorda sorprendentemente quella di Rambo, il mitico veterano di guerra interpretato da Sylvester Stallone, che nel primo capitolo della saga si rifugia nei boschi tenendo sotto scacco la polizia.

In questo caso l' "eroe" è Yves Rausch, trentunenne ex ferroviere senza fissa dimora, che è in fuga da lunedì dopo aver disarmato quattro agenti ed essersi rifugiato nella Foresta Nera.

Il tabloid tedesco Bild ha pubblicato una foto in cui Rausch, vestito in tenuta da guerra, è armato di arco e frecce, un pugnale e le quattro pistole sottratte ai poliziotti. Contro di lui si è scatenata un'autentica caccia all'uomo, che coinvolge agenti, forze speciali, cani poliziotto ed elicotteri. La città di Oppenau, nella parte sud-occidentale della Germania, ha chiuso scuole e asili, con le autorità che hanno invitato i residenti a non uscire di casa e a non dare passaggi a eventuali autostoppisti.

Yves Rausch ha precedenti penali per possesso abusivo di armi da fuoco, e a quanto pare in passato è stato in carcere per aver aggredito a colpi di freccia la sua ex. "Questa è una situazione eccezionale per la nostra piccola comunità" ha dichiarato Uwe Gaiser, sindaco di Oppenau. "Spero solo che possano trovarlo rapidamente e che nessuno si faccia male."

