Gerard Depardieu: ancora accuse di molestie sessuali per la star francese

Dopo che Gerard Depardieu aveva negato le accuse di stupro, sarebbe stata inoltrata alla polizia francese un’altra denuncia contenente “accuse di violenza” verso l’attore.

Secondo quanto riporta Variety, che a sua volta cita come prima fonte il canale televisivo France 2, l’attrice Hélène Darras avrebbe presentato alla polizia francese una denuncia in cui la donna sostiene di aver subito violenza da parte di Gerard Depardieu durante le riprese di “Disco” nel 2007, e il procuratore di Parigi avrebbe confermato direttamente a Variety l’esistenza di questa denuncia. Queste le dichiarazioni di un portavoce della procura:

“Stiamo analizzando la denuncia per vedere se deve essere gestita separatamente o come parte del caso in corso” (derivante dalle accuse di stupro del 2018). Alla domanda se la denuncia rientri nella prescrizione francese, il portavoce ha risposto che "dipende da come la prendiamo in considerazione, ed è per questo che la stiamo studiando e non l'abbiamo ancora trasferita all'unità investigativa dedicata".

Il legale di Depardieu ha semplicemente riferito un “No comment” a Variety. L’attore ha sempre negato le accuse che lo hanno colpito fino ad ora. L’attrice si è unita ad altre 12 donne che hanno incolpato Gerard Depardieu di violenza nei loro confronti, e seguono la riapertura del caso riguardante precedenti accuse e che era stato archiviato nel 2019.