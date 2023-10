Gerard Depardieu nega le accuse di stupro: 'Non posso più consentirlo'

Gerard Depardieu è stato accusato di stupro alcuni anni fa. Il caso si è riaperto di recente, e l’attore, in una lettera aperta a Le Figaro, ha respinto totalmente le accuse.

La star, interprete in numerosissimi film europei e americani, ha dichiarato: “Non posso più consentire che determinate voci si diffondano, a quello che ho letto su di me per diversi mesi. Pensavo che non mi importasse, ma no, in realtà no. Tutto ciò mi dà fastidio. Peggio ancora, mi distrugge. Oggi non posso più cantare “Barbara” perché una donna che voleva cantare Barbara con me mi ha accusato di stupro. Voglio finalmente dirvi la mia verità. Non ho mai, mai abusato di una donna. Fare del male a una donna sarebbe come dare un calcio nello stomaco a mia madre. Una donna è venuta a casa mia per la prima volta, con passo leggero, salendo in camera mia di sua spontanea volontà. Oggi dice di essere stata violentata lì. È tornata una seconda volta. Non c’è mai stata alcuna violenza, coercizione o litigio tra di noi.”

L’attore ha respinto categoricamente le accuse avanzate da Charlotte Arnould nel 2018. Successivamente si sono aggiunte altre 13 attrici che hanno accusato Gerard Depardieu di molestie sul set, a cui l'attore ha risposto:

“Ho fatto spesso quello che altri non avrebbero osato fare: superato limiti, scosso certezze, abitudini sul set tra due riprese, tra due tensioni... per strappare una risata, non tutti hanno riso. Se, credendo di vivere intensamente il presente, ho ferito, scioccato qualcuno, chiunque fosse, non è mai stata mia intenzione ferire, e vi prego di scusarmi per essermi comportato come un bambino che voleva divertirsi in una galleria d’arte.”