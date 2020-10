Gérard Depardieu, in Francia viene riaperto il suo caso di stupro: nuova indagine

L'attore francese Gérard Depardieu dovrà affrontare la riapertura dell'indagine per stupro in Francia dopo che la sua accusatrice ha ripresentato la propria denuncia nelle scorse ore.

L'Agence France-Presse riferisce che il caso sarà riaperto dopo che i pubblici ministeri avevano precedentemente abbandonato l'inchiesta nel 2019, citando la mancanza di prove dopo un'indagine iniziata nel 2018 e durata nove mesi. L'attrice, rimasta fin da allora sotto anonimato, sostiene che l'incidente sarebbe avvenuto a casa di Depardieu a Parigi nell'agosto 2018, quando lei aveva 22 anni, sostenendo che l'attore la aggredì due volte durante alcune sessioni di prove per un film. Depardieu ha sempre sostenuto la sua innocenza.

AFP ha anche ottenuto una dichiarazione dell'avvocato di Depardieu, che ha riferito di non essere stato informato della riapertura del caso e lo ha definito un "non evento, in quanto si tratta di una decisione automatica". Il famoso attore, candidato all'Oscar e più volte vincitore del Cesar, nel corso della sua carriera ha più volte occupato i titoli dei giornalisti scandalistici, come quando nel 2012 venne accusato di aver aggredito un automobilista.

