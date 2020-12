Gerard Depardieu: 'Ho fatto l'attore perchè non avevo voglia di lavorare'

Gerard Depardieu non ha bisogno di presentazioni nè come attore nè tantomeno come personaggio pubblico. Negli ultimi anni ha fatto molto parlare di se per le sue idee al di fuori degli schemi e per il suo sostegno a Putin. Di recente ha fatto dichiarazioni molto particolari anche sulla sua carriera.

Secondo Geard Depardieu quella di diventare attore sarebbe stata una scelta obbligata, dovuta principalmente alla scarsa voglia di lavorare: "L'ho fatto perché non volevo lavorare, è successo per caso. Ti semplifica la vita e guadagni un sacco di soldi. Sembra volgare dirlo, ma è così".

L'attore ha poi dichiarato di non essere un purista del cinema nè un esperto della settima arte e ha ammesso di preferire le serie tv ai film di spessore e di essere ben poco interessato al valore dei suoi connazionali. Depardieu ha dichiarato di gradire soprattutto le pellicole con Bruce Willis: "Non sono un cinefilo, mi piacciono cose banali. I nuovi cineasti francesi non li conosco, mi piacciono le serie tv, i film con Bruce Willis".

Di recente è stato riaperto il caso di stupro per cui era stato accusato Depardieu, l'inchiesta era stata archiviata nel 2019 ma, ora la sua accusatrice ha prestato nuovamente denuncia. Sempre in riferimento a Gerard Depardieu, date un'occhiata alla nostra recensione di Asterix alle Olimpiadi, il film che questa sera va in onda su Mediaset 20.