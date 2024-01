Gerard Depardieu difeso dall'ex Karine Silla: 'Non è un predatore sessuale'

Dopo le ulteriori accuse nei confronti di Gerard Depardieu per delle eventuali violenze, è intervenuta in difesa dell’attore francese anche la sua ex compagna, Karine Silla.

In un’intervista con il magazine “Paris Match”, Silla (cognata di Luc Besson) ha difeso l’ex compagno Gerard Depardieu. Queste le sue parole:

“Gérard Depardieu è un uomo che amo da trentacinque anni e aldilà di tutto è il padre di mia figlia. È dunque possibile dividere l'artista dalla sua opera, lo scrittore dai suoi sentimenti? Non credo, ma cercherò comunque di rimanere il più lucida possibile perché i temi citati mi stanno a cuore. Tutti parlano, segnalano, gridano. Ma chi, tra tutte queste persone, lo conosce, lo ha anche solo incontrato? È come se, essendo una figura pubblica, non avesse più diritto alla sua vita privata, peccato per i suoi figli, che sono in mezzo al fuoco incrociato! Anche Guy Georges, lo stupratore dell'est di Parigi, aveva diritto a un processo equo! Spetta alla giustizia decidere, e anche se alcuni pensano che la giustizia non sia giusta, ha il diritto di lavorare e approfondire i fascicoli. Quello che posso dire, come tutte le donne che hanno avuto rapporti sentimentali con lui, è che Gérard non è un predatore sessuale.”

Queste le parole dell’attrice, e in difesa di Gerard Depardieu è intervenuto anche Emanuelle Macron, Presidente della Repubblica francese.