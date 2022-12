Gerard Depardieu compie 74 anni: 'Il cinema è morto, preferisco il vino'

Divisivo e capace di far discutere come pochi, Gerard Depardieu è stato in un modo o nell'altro capace di lasciare il suo segno indelebile sulle pagine di storia del cinema: nel giorno del 74esimo compleanno dell'attore, nato a Châteauroux il 27 dicembre del 1948, ci tornano dunque in mente alcune sue dichiarazioni decisamente singolari.

Da tempo impegnato come produttore di vini, l'attore di Les Miserables non ha mai nascosto la sua passione per il nettare di Bacco: una passione che ha coinvolto il nostro Gerard in maniera sempre più invadente, arrivando addirittura a farsi preferire a un mondo del cinema, secondo Depardieu, ormai decadente e poco stimolante.

"Preferisco passare il mio tempo con i viticoltori piuttosto che con gli attori. Nell'industria cinematografica, tutto il denaro è ormai destinato alla televisione o alla stupidità del cinema americano. Ci sono sempre meno film d'autore, fatti da gente come Ken Loach o Claude Chabrol. Il cinema è morto, è finito. Chi va al cinema al giorno d'oggi? I bambini. La gente che ha 30 anni preferisce stare a casa davanti alla televisione" furono le dure parole di Depardieu.

Cosa ne dite? Una visione delle cose troppo pessimista o, tutto sommato, realistica? Diteci la vostra nei commenti! Lo stesso Depardieu, d'altronde, ammise tempo fa di aver fatto l'attore solo perché non aveva voglia di lavorare.