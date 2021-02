Gerard Depardieu accusato di stupro: si riapre il caso archiviato nel 2019

Ancora guai per Gerard Depardieu: l'attore francese è stato infatti accusato di violenza sessuale in relazione a delle accuse risalenti al 2018 ed archiviate ormai circa 2 anni fa, prima della riapertura del caso in seguito a delle evoluzioni della vicenda venute fuori nel dicembre dello scorso anno.

Era il 2018 quando, come molti ricorderanno, l'attore de Il Conte di Montecristo era stato accusato di stupro da una giovane attrice e ballerina francese, secondo la quale Depardieu l'avrebbe aggredita nel suo appartamento di Parigi.

La ragazza sosteneva di essersi trovata nell'appartamento dell'attore per delle prove in vista di uno spettacolo, ma da lì in poi le cose sarebbero degenerate: tutto ciò ha portato all'archiviazione del caso per mancanza di elementi sufficienti, ma le ultime novità parlano di un Depardieu nuovamente sotto accusa.

Attualmente l'attore non sarebbe stato preso in custodia, con i suoi legali che hanno immediatamente comunicato di rigettare ogni accusa rivolta al loro assistito. Alcune fonti anonime, intanto, pur confermando che i due stessero effettivamente provando per uno spettacolo durante quel periodo si sono dette sicure che ci fosse ben poco di professionale nell'incontro tra Depardieu e la sua accusatrice, che tramite la sua legale ha inoltre fatto sapere di sperare che la sua privacy venga rispettata. In una recente intervista, intanto Depardieu era tornato a parlare della sua carriera.